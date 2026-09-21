Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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21.09.2026 09:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 54,50 EUR nach.
Das Papier von Vossloh gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 54,50 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Vossloh-Aktie ging bis auf 54,50 EUR. Mit einem Wert von 54,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 519 Vossloh-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 94,30 EUR erreichte der Titel am 24.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vossloh-Aktie 73,03 Prozent zulegen. Am 17.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,15 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,14 EUR. Vossloh liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,25 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 331.50 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 395.60 Mio. EUR ausgewiesen.
Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vossloh-Aktie in Höhe von 2,57 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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