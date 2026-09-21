Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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21.09.2026 16:29:00
Vossloh Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Vossloh
Die Aktie von Vossloh gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Vossloh-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 53,70 EUR ab.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 53,70 EUR. Das Tagestief markierte die Vossloh-Aktie bei 53,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 54,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6'404 Vossloh-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 24.09.2025 auf bis zu 94,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vossloh-Aktie mit einem Kursplus von 75,61 Prozent wieder erreichen. Am 21.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 53,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 0,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass Vossloh-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,14 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vossloh 1,15 EUR aus. Vossloh gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,25 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 395.60 Mio. EUR – ein Plus von 19,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vossloh 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vossloh-Aktie in Höhe von 2,57 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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