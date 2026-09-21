Vossloh Aktie News: Vossloh verbilligt sich am Montagmittag

Der Vossloh-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 54,45 EUR. Die Vossloh-Aktie gab in der Spitze bis auf 54,10 EUR nach. Bei 54,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 3'823 Stück.

Am 24.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 73,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vossloh-Aktie. Bei 54,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie.

Nach 1,15 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,14 EUR je Vossloh-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 23.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,34 Prozent auf 395.60 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Vossloh am 22.10.2026 präsentieren. Am 28.10.2027 wird Vossloh schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Vossloh ein EPS in Höhe von 2,57 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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