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Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107

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21.08.2026 09:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh steigt am Freitagvormittag

Vossloh Aktie News: Vossloh steigt am Freitagvormittag

Die Aktie von Vossloh zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 57,25 EUR.

Vossloh
53.63 CHF 1.19%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,1 Prozent auf 57,25 EUR. Bei 57,40 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 57,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 1'134 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,30 EUR) erklomm das Papier am 24.09.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 64,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Vossloh-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,14 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Vossloh am 23.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 EUR gegenüber 1,25 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 395.60 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vossloh einen Umsatz von 331.50 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,57 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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