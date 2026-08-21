Vossloh Aktie News: Vossloh am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 57,25 EUR. Die Vossloh-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 57,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 57,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 5'422 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,30 EUR) erklomm das Papier am 24.09.2025. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 39,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 55,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 2,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Vossloh seine Aktionäre 2025 mit 1,15 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR je Aktie ausschütten. Vossloh gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,72 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,25 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 331.50 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 395.60 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Vossloh am 22.10.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,57 EUR je Vossloh-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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