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20.11.2026 09:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 44,50 EUR.
Die Vossloh-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 44,50 EUR nach. Die grössten Abgaben verzeichnete die Vossloh-Aktie bis auf 44,12 EUR. Bei 44,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 3'901 Vossloh-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.02.2026 bei 86,50 EUR. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 94,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,12 EUR. Dieser Wert wurde am 20.11.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Vossloh seine Aktionäre 2025 mit 1,15 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,11 EUR je Aktie ausschütten. Vossloh gewährte am 22.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,20 EUR gegenüber 0,62 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,59 Prozent auf 376.70 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 325.90 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Vossloh am 18.03.2027 vorlegen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,13 EUR je Vossloh-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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