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20.11.2026 16:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vossloh. Das Papier von Vossloh gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,7 Prozent auf 43,98 EUR abwärts.
Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 43,98 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Vossloh-Aktie bis auf 43,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18'339 Vossloh-Aktien umgesetzt.
Am 04.02.2026 markierte das Papier bei 86,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 49,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 43,70 EUR fiel das Papier am 20.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vossloh-Aktie mit einem Verlust von 0,64 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,11 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,15 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 22.10.2026 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,20 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,62 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vossloh in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 376.70 Mio. EUR im Vergleich zu 325.90 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Vossloh dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 18.03.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,13 EUR je Vossloh-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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