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20.11.2026 12:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag Verlust reich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 44,20 EUR abwärts.
Das Papier von Vossloh gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 44,20 EUR abwärts. Die Vossloh-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 44,00 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,70 EUR. Bisher wurden heute 14'206 Vossloh-Aktien gehandelt.
Am 04.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 86,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 95,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie. Am 20.11.2026 gab der Anteilsschein bis auf 44,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 0,45 Prozent sinken.
Vossloh-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,11 EUR belaufen. Am 22.10.2026 lud Vossloh zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Vossloh hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,62 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 376.70 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 325.90 Mio. EUR umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Vossloh am 18.03.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,13 EUR je Vossloh-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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