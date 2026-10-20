Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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20.10.2026 09:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh gibt am Dienstagvormittag nach
Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vossloh-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 49,82 EUR ab.
Das Papier von Vossloh gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 49,82 EUR abwärts. Bei 49,76 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,25 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1'569 Vossloh-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 04.02.2026 auf bis zu 86,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 73,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2026 (47,04 EUR). Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 5,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,07 EUR. Am 23.07.2026 lud Vossloh zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,72 EUR, nach 1,25 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 395.60 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 331.50 Mio. EUR umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Vossloh am 22.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Vossloh im Jahr 2026 2,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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