Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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20.10.2026 16:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt sprang die Vossloh-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 51,20 EUR zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,9 Prozent auf 51,20 EUR. Kurzfristig markierte die Vossloh-Aktie bei 51,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 50,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14'710 Stück gehandelt.
Am 04.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 86,50 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 68,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie. Bei einem Wert von 47,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2026). Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 8,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten Vossloh-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,15 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,07 EUR. Am 23.07.2026 äusserte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,72 EUR gegenüber 1,25 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,34 Prozent auf 395.60 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vossloh-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Vossloh.
Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2026 2,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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