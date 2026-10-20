Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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20.10.2026 12:29:00
Vossloh Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Vossloh
Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 49,90 EUR.
Das Papier von Vossloh gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 49,90 EUR abwärts. Bei 49,32 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,25 EUR. Zuletzt wechselten 6'559 Vossloh-Aktien den Besitzer.
Am 04.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 86,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 73,35 Prozent. Am 14.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 47,04 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 5,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,07 EUR. Vossloh liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 395.60 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 331.50 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 28.10.2027.
Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,45 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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