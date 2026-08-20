Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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20.08.2026 09:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Vossloh. Das Papier von Vossloh konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 57,70 EUR.
Die Vossloh-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 57,70 EUR. Die Vossloh-Aktie zog in der Spitze bis auf 57,70 EUR an. Mit einem Wert von 57,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 57 Vossloh-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 94,30 EUR. 63,43 Prozent Plus fehlen der Vossloh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 14.07.2026 auf bis zu 55,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 3,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Vossloh-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,15 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,14 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 23.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,25 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 395.60 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 331.50 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Vossloh-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,57 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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