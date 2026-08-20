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20.08.2026 16:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh am Donnerstagnachmittag schwächer

Vossloh Aktie News: Vossloh am Donnerstagnachmittag schwächer

Die Aktie von Vossloh gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vossloh-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 56,90 EUR abwärts.

Vossloh
53.00 CHF -0.41%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 56,90 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Vossloh-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 56,85 EUR aus. Bei 57,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 8'495 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,30 EUR) erklomm das Papier am 24.09.2025. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 65,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vossloh-Aktie mit einem Verlust von 2,28 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,15 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.07.2026 äusserte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 395.60 Mio. EUR – ein Plus von 19,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vossloh 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.

Experten taxieren den Vossloh-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,57 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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