Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 46,18 EUR. Im Tageshoch stieg die Vossloh-Aktie bis auf 46,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 742 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Am 04.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 86,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 87,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 45,72 EUR. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 1,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,11 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 22.10.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,62 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 376.70 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vossloh einen Umsatz von 325.90 Mio. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Vossloh am 18.03.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Vossloh-Gewinn in Höhe von 2,13 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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