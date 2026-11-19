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19.11.2026 12:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Donnerstagmittag um Nulllinie
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 45,76 EUR an der Tafel.
Zum Vortag unverändert notierte die Vossloh-Aktie um 12:28 Uhr im XETRA-Handel bei 45,76 EUR. Bei 46,50 EUR erreichte die Vossloh-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Vossloh-Aktie sank bis auf 45,74 EUR. Bei 46,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'055 Vossloh-Aktien.
Bei einem Wert von 86,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.02.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 89,03 Prozent hinzugewinnen. Bei 45,72 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 0,09 Prozent würde die Vossloh-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,11 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vossloh am 22.10.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 EUR gegenüber 0,62 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,59 Prozent auf 376.70 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 325.90 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vossloh-Bilanz für Q4 2026 wird am 18.03.2027 erwartet.
In der Vossloh-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,13 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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