Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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19.10.2026 09:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagvormittag im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Vossloh. Der Vossloh-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 49,80 EUR.
Um 09:28 Uhr ging es für die Vossloh-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 49,80 EUR. Der Kurs der Vossloh-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 49,72 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2'325 Vossloh-Aktien.
Am 04.02.2026 markierte das Papier bei 86,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vossloh-Aktie mit einem Kursplus von 73,69 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 47,04 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,07 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vossloh am 23.07.2026. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 395.60 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 331.50 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 28.10.2027 wird Vossloh schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,45 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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