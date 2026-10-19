Vossloh Aktie News: Vossloh gibt am Nachmittag ab

Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,9 Prozent auf 50,25 EUR. In der Spitze büsste die Vossloh-Aktie bis auf 49,36 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12'586 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (86,50 EUR) erklomm das Papier am 04.02.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 72,14 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2026 bei 47,04 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 6,39 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,07 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 23.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 395.60 Mio. EUR gegenüber 331.50 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Vossloh veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Vossloh.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vossloh-Aktie in Höhe von 2,45 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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