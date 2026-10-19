Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag mit Kurseinbussen

Die Vossloh-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 50,35 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Vossloh-Aktie bei 49,36 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9'014 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (86,50 EUR) erklomm das Papier am 04.02.2026. 71,80 Prozent Plus fehlen der Vossloh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2026 bei 47,04 EUR. Mit einem Kursverlust von 6,57 Prozent würde die Vossloh-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Vossloh-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,15 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,07 EUR belaufen. Vossloh liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vossloh im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 395.60 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 331.50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Vossloh am 22.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Vossloh rechnen Experten am 28.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,45 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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