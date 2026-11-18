|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.11.2026 16:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochnachmittag im Minusbereich
Die Aktie von Vossloh gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,5 Prozent bei 46,38 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 3,5 Prozent auf 46,38 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Vossloh-Aktie bis auf 46,10 EUR. Bei 47,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Vossloh-Aktie belief sich zuletzt auf 31'727 Aktien.
Am 04.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 86,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 86,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2026 bei 46,10 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vossloh-Aktie 0,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Vossloh seine Aktionäre 2025 mit 1,15 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 22.10.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,62 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,59 Prozent auf 376.70 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 325.90 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.03.2027 veröffentlicht.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,13 EUR je Vossloh-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie
Vossloh-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Juli 2026: So schätzen Experten die Vossloh-Aktie ein
SDAX-Wert Vossloh-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Vossloh Aktionären eine Freude
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Vossloh AG
|
09:29
|Vossloh Aktie News: Vossloh zeigt sich am Vormittag freundlich (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Schwacher Handel: SDAX beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochnachmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Handel in Frankfurt: SDAX schwächelt nachmittags (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
18.11.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12.11.26
|EQS-News: Schwellen für Australiens längste Eisenbahntunnel (EQS Group)
Analysen zu Vossloh AG
|23.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|22.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|22.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|22.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|27.07.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen schliesst mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt rutscht ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.