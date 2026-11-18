Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 3,5 Prozent auf 46,38 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Vossloh-Aktie bis auf 46,10 EUR. Bei 47,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Vossloh-Aktie belief sich zuletzt auf 31'727 Aktien.

Am 04.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 86,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 86,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2026 bei 46,10 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vossloh-Aktie 0,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Vossloh seine Aktionäre 2025 mit 1,15 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 22.10.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,62 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,59 Prozent auf 376.70 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 325.90 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.03.2027 veröffentlicht.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,13 EUR je Vossloh-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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