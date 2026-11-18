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18.11.2026 12:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochmittag mit Verlusten
Die Aktie von Vossloh gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 46,50 EUR.
Die Vossloh-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:28 Uhr 2,8 Prozent im Minus bei 46,50 EUR. Die Vossloh-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,36 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,54 EUR. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7'891 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 86,40 EUR erreichte der Titel am 04.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 85,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.11.2026 gab der Anteilsschein bis auf 46,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 0,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 1,15 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,10 EUR je Vossloh-Aktie. Am 22.10.2026 hat Vossloh die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,20 EUR, nach 0,62 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,59 Prozent auf 376.70 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 325.90 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.03.2027 veröffentlicht.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Vossloh ein EPS in Höhe von 2,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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