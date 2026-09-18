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18.09.2026 09:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh verteidigt Stellung am Vormittag

Vossloh Aktie News: Vossloh verteidigt Stellung am Vormittag

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Vossloh. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Vossloh-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 55,20 EUR.

Vossloh
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Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Vossloh-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 55,20 EUR. Die Vossloh-Aktie zog in der Spitze bis auf 55,45 EUR an. Die Vossloh-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 54,85 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 55,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1'928 Vossloh-Aktien.

Am 24.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 70,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,85 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,63 Prozent.

Nachdem Vossloh seine Aktionäre 2025 mit 1,15 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR je Aktie ausschütten. Am 23.07.2026 hat Vossloh die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,72 EUR gegenüber 1,25 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Vossloh 395.60 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Vossloh dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,57 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Vossloh Aktiengesellschaft
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