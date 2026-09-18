Vossloh Aktie News: Vossloh fällt am Freitagnachmittag

Um 16:28 Uhr fiel die Vossloh-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 54,80 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Vossloh-Aktie bis auf 54,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 55,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 11'368 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 94,30 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vossloh-Aktie 72,08 Prozent zulegen. Am 18.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,50 EUR ab. Mit Abgaben von 0,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,15 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vossloh am 23.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 1,25 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 395.60 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 331.50 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,57 EUR je Vossloh-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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