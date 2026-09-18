Vossloh Aktie News: Vossloh am Freitagmittag kaum bewegt

Die Vossloh-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 55,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vossloh-Aktie bei 55,45 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Vossloh-Aktie bei 54,85 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 55,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6'567 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Bei 94,30 EUR erreichte der Titel am 24.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 71,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie. Bei 54,85 EUR fiel das Papier am 18.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 0,45 Prozent sinken.

Vossloh-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,14 EUR belaufen. Am 23.07.2026 äusserte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,72 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vossloh noch ein Gewinn pro Aktie von 1,25 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Vossloh mit einem Umsatz von insgesamt 395.60 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,34 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Vossloh dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,57 EUR je Vossloh-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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