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Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107

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18.08.2026 09:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag behauptet

Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag behauptet

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 57,85 EUR.

Vossloh
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Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr bei 57,85 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Vossloh-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 58,25 EUR zu. Im Tief verlor die Vossloh-Aktie bis auf 57,40 EUR. Mit einem Wert von 58,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'436 Vossloh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 94,30 EUR markierte der Titel am 24.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 63,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.07.2026 bei 55,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie.

Nach 1,15 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,14 EUR je Vossloh-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vossloh am 23.07.2026. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 395.60 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 331.50 Mio. EUR umgesetzt.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Vossloh veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,57 EUR je Vossloh-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Vossloh Aktiengesellschaft
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