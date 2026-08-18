Vossloh Aktie News: Vossloh am Dienstagmittag mit Verlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,5 Prozent auf 57,55 EUR. Die Vossloh-Aktie sank bis auf 57,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,25 EUR. Der Tagesumsatz der Vossloh-Aktie belief sich zuletzt auf 4'366 Aktien.

Bei 94,30 EUR markierte der Titel am 24.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 63,86 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 55,60 EUR fiel das Papier am 14.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 3,39 Prozent sinken.

Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,15 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,14 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Vossloh am 23.07.2026. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 1,25 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 395.60 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 331.50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Vossloh am 22.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Vossloh rechnen Experten am 28.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,57 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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