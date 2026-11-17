Um 09:28 Uhr rutschte die Vossloh-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 48,00 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Vossloh-Aktie bis auf 47,86 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 48,10 EUR. Bisher wurden heute 3'201 Vossloh-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (86,50 EUR) erklomm das Papier am 04.02.2026. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 44,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2026 bei 47,04 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,00 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,15 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 22.10.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,20 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,62 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vossloh im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 376.70 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 325.90 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Vossloh wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 18.03.2027 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,13 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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