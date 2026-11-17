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17.11.2026 16:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag in Grün
Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 48,44 EUR zu.
Um 16:28 Uhr wies die Vossloh-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 48,44 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Vossloh-Aktie bei 48,88 EUR. Bei 48,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 9'947 Vossloh-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 86,50 EUR erreichte der Titel am 04.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 78,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 47,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,89 Prozent.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,10 EUR. Am 22.10.2026 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,20 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,62 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 376.70 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 325.90 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Vossloh am 18.03.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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