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17.11.2026 12:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh am Dienstagmittag nahe Vortagesniveau
Die Aktie von Vossloh hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Vossloh-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 48,30 EUR.
Die Vossloh-Aktie kam im XETRA-Handel um 12:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 48,30 EUR. Die Vossloh-Aktie legte bis auf 48,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die grössten Abgaben verzeichnete die Vossloh-Aktie bis auf 47,70 EUR. Mit einem Wert von 48,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 5'905 Vossloh-Aktien den Besitzer.
Am 04.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 79,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vossloh-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2026 Kursverluste bis auf 47,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie.
Vossloh-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,10 EUR belaufen. Am 22.10.2026 äusserte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 376.70 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 325.90 Mio. EUR in den Büchern standen.
Am 18.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,13 EUR je Vossloh-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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