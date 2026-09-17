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Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107

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17.09.2026 09:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag Verlust reich

Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag Verlust reich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 57,30 EUR.

Vossloh
52.95 CHF -2.22%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 57,30 EUR. Das Tagestief markierte die Vossloh-Aktie bei 57,05 EUR. Mit einem Wert von 57,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1'683 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 64,57 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.07.2026 (55,60 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie.

Nachdem Vossloh seine Aktionäre 2025 mit 1,15 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 23.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 1,25 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 395.60 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 331.50 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 22.10.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,57 EUR je Vossloh-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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