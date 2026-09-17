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Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107

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17.09.2026 16:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh am Donnerstagnachmittag in Rot

Vossloh Aktie News: Vossloh am Donnerstagnachmittag in Rot

Die Aktie von Vossloh gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 56,00 EUR.

Vossloh
52.24 CHF -3.53%
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 56,00 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Vossloh-Aktie bei 55,75 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 57,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 15'999 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vossloh-Aktie mit einem Kursplus von 68,39 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.07.2026 (55,60 EUR). Mit einem Kursverlust von 0,71 Prozent würde die Vossloh-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,15 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,14 EUR aus. Am 23.07.2026 hat Vossloh die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,72 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vossloh 1,25 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 395.60 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 19,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Vossloh am 22.10.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Vossloh Aktiengesellschaft
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