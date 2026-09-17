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Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107

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17.09.2026 12:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh am Donnerstagmittag mit roten Vorzeichen

Vossloh Aktie News: Vossloh am Donnerstagmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Vossloh gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vossloh-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 56,30 EUR abwärts.

Vossloh
52.24 CHF -3.53%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 56,30 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vossloh-Aktie bisher bei 55,95 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8'341 Vossloh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 94,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vossloh-Aktie somit 40,30 Prozent niedriger. Bei 55,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vossloh-Aktie 1,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,14 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vossloh 1,15 EUR aus. Am 23.07.2026 lud Vossloh zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,72 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,25 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 395.60 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 331.50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Vossloh am 22.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Vossloh-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Vossloh im Jahr 2026 2,57 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Vossloh Aktiengesellschaft
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