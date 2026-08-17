Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’347 -0.3%  SPI 20’261 -0.2%  Dow 53’732 -0.2%  DAX 26’435 0.0%  Euro 0.9385 -0.1%  EStoxx50 6’556 0.2%  Gold 4’396 0.5%  Bitcoin 51’235 0.3%  Dollar 0.8090 -0.5%  Öl 89.1 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Apple-Aktie etwas höher: iKonzern ändert Anti-Tracking-Abfrage in der EU
TKB-Aktie etwas tiefer: Susanne Brandenberger scheidet Ende Mai 2027 aus Bankrat aus
NVIDIA-Aktie im Fokus: Offenbar Einstieg bei SB Energy geplant - Grossprojekt für KI im Blick
Palantir-Aktie verliert an Attraktivität: Cathie Wood setzt verstärkt auf Cerebras - So reagieren die Aktien
SIG-Aktie bricht ein: Schon wieder ein CEO-Wechsel - Keto nach wenigen Monaten durch Erkens abgelöst
Suche...
Plus500 Depot

Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.08.2026 09:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Vormittag tiefer

Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Vormittag tiefer

Die Aktie von Vossloh gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vossloh-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 59,55 EUR nach.

Vossloh
55.45 CHF -0.74%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 59,55 EUR. In der Spitze fiel die Vossloh-Aktie bis auf 59,55 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 60,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 447 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 94,30 EUR. 58,35 Prozent Plus fehlen der Vossloh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.07.2026 bei 55,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,14 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vossloh 1,15 EUR aus. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,72 EUR gegenüber 1,25 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 395.60 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 331.50 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Vossloh rechnen Experten am 28.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,57 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Juli 2026: So schätzen Experten die Vossloh-Aktie ein

SDAX-Wert Vossloh-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Vossloh Aktionären eine Freude

Vossloh-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten


Bildquelle: Vossloh Aktiengesellschaft
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Vossloh AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Vossloh AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
27.07.26 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
27.07.26 Vossloh Hold Warburg Research
23.07.26 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
14.07.26 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
14.07.26 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

10:24 Premium-Sportartikel im Fokus: Nike, Adidas und ON Holding im aktuellen Marktumfeld
09:30 Marktüberblick: Softwareaktien gesucht
08:50 Pharma-Schwergewichte belasten
08:45 Logo WHS Wochenausblick Börse: Fed-Protokoll und Retail-Giganten vor dem nächsten Börsentest
06:06 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – 30‘000er-Marke verteidigt
14.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 24.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf SanDisk
13.08.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’957.16 19.71 S6HB9U
Short 15’270.38 13.84 SOOB1U
Short 15’818.88 8.99 SOWBPU
SMI-Kurs: 14’346.74 17.08.2026 10:55:32
Long 13’772.52 19.71 S1BOXU
Long 13’464.05 13.77 STBJYU
Long 12’887.83 8.99 SI7B8U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Vossloh AG 55.45 -0.74% Vossloh AG

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone
Gold, Öl & Co. in KW 33: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
SIG-Aktie bricht ein: Schon wieder ein CEO-Wechsel - Keto nach wenigen Monaten durch Erkens abgelöst
CLARITY Act: Bitcoin-Kursziel von 200'000 Dollar hängt an sieben Senats-Hürden
Palantir-Aktie verliert an Attraktivität: Cathie Wood setzt verstärkt auf Cerebras - So reagieren die Aktien
Bärenmärkte überstehen: Diese Lehren bietet die Börsengeschichte
AUTO1 übertrifft mit Quartalszahlen die Markterwartungen - AUTO1-Aktie dennoch deutlich tiefer
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Sandoz-Aktie profitiert: Pharmaunternehmen schliesst Zusammenarbeit mit Henlius für bis zu 10 Biosimilars

Top-Rankings

KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 33: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.