Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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17.08.2026 09:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Vormittag tiefer
Die Aktie von Vossloh gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vossloh-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 59,55 EUR nach.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 59,55 EUR. In der Spitze fiel die Vossloh-Aktie bis auf 59,55 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 60,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 447 Vossloh-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 94,30 EUR. 58,35 Prozent Plus fehlen der Vossloh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.07.2026 bei 55,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Vossloh-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,14 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vossloh 1,15 EUR aus. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,72 EUR gegenüber 1,25 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 395.60 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 331.50 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Vossloh rechnen Experten am 28.10.2027.
Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,57 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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