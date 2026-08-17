Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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17.08.2026 12:29:00
Vossloh Aktie News: Anleger schicken Vossloh am Montagmittag ins Minus
Die Aktie von Vossloh gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 59,25 EUR.
Die Vossloh-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 59,25 EUR ab. In der Spitze fiel die Vossloh-Aktie bis auf 59,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 60,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'400 Vossloh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 94,30 EUR erreichte der Titel am 24.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 59,16 Prozent Plus fehlen der Vossloh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 55,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 6,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,15 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,14 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 23.07.2026. Vossloh hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,72 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,25 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Vossloh 395.60 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Vossloh am 22.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 28.10.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,57 EUR je Vossloh-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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