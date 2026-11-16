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16.11.2026 09:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagvormittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt fiel die Vossloh-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 48,66 EUR ab.
Die Vossloh-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 48,66 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Vossloh-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 48,34 EUR aus. Bei 48,36 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 1'923 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 04.02.2026 markierte das Papier bei 86,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 43,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2026 bei 47,04 EUR. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 3,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,07 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 22.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vossloh ein EPS von 0,62 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 376.70 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 325.90 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Vossloh am 18.03.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,34 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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