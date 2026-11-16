Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagvormittag auf rotem Terrain

Die Vossloh-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 48,66 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Vossloh-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 48,34 EUR aus. Bei 48,36 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 1'923 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.02.2026 markierte das Papier bei 86,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 43,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2026 bei 47,04 EUR. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 3,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,07 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 22.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vossloh ein EPS von 0,62 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 376.70 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 325.90 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Vossloh am 18.03.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,34 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Vossloh-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

Juli 2026: So schätzen Experten die Vossloh-Aktie ein

SDAX-Wert Vossloh-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Vossloh Aktionären eine Freude