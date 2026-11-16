Vossloh Aktie News: Anleger schicken Vossloh am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Vossloh-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 48,42 EUR abwärts. Im Tief verlor die Vossloh-Aktie bis auf 48,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,36 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16'737 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.02.2026 bei 86,50 EUR. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 44,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 47,04 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 2,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Vossloh-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,07 EUR ausgeschüttet werden. Am 22.10.2026 hat Vossloh in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,20 EUR gegenüber 0,62 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 376.70 Mio. EUR – ein Plus von 15,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vossloh 325.90 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Vossloh am 18.03.2027 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,34 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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