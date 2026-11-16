Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Mittag südwärts

Die Vossloh-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 48,40 EUR nach. In der Spitze büsste die Vossloh-Aktie bis auf 48,00 EUR ein. Bei 48,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12'315 Vossloh-Aktien.

Am 04.02.2026 markierte das Papier bei 86,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 78,72 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 47,04 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vossloh-Aktie 2,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Vossloh-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,07 EUR aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Vossloh am 22.10.2026. Das EPS lag bei 0,20 EUR. Im letzten Jahr hatte Vossloh einen Gewinn von 0,62 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vossloh im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 376.70 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 325.90 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 18.03.2027 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,34 EUR je Vossloh-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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