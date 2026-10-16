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Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107

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16.10.2026 16:29:00

Vossloh Aktie News: Anleger greifen bei Vossloh am Freitagnachmittag zu

Vossloh Aktie News: Anleger greifen bei Vossloh am Freitagnachmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Vossloh. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 50,30 EUR zu.

Vossloh
46.68 CHF 2.11%
Kaufen Verkaufen

Die Vossloh-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 50,30 EUR. Der Kurs der Vossloh-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 50,35 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,56 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 22'529 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.02.2026 bei 86,50 EUR. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 41,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 47,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2026). Mit einem Kursverlust von 6,48 Prozent würde die Vossloh-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Vossloh-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,15 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,07 EUR belaufen. Vossloh liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,72 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vossloh 1,25 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 331.50 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 395.60 Mio. EUR ausgewiesen.

Vossloh wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Vossloh rechnen Experten am 28.10.2027.

In der Vossloh-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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