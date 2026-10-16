Vossloh Aktie News: Vossloh am Freitagmittag stärker

Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 49,94 EUR. Kurzfristig markierte die Vossloh-Aktie bei 49,94 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 49,56 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 15'089 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.02.2026 bei 86,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 73,21 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2026 (47,04 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 5,81 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,07 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vossloh 1,15 EUR aus. Am 23.07.2026 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,25 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent auf 395.60 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 331.50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Vossloh am 22.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Vossloh-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,45 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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