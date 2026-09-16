Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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16.09.2026 09:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag höher
Die Aktie von Vossloh zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 57,85 EUR.
Das Papier von Vossloh legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 57,85 EUR. Bei 58,00 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 58,00 EUR. Bisher wurden heute 82 Vossloh-Aktien gehandelt.
Am 24.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 63,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie. Bei 55,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 3,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Vossloh-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,14 EUR ausgeschüttet werden. Am 23.07.2026 hat Vossloh die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 395.60 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vossloh einen Umsatz von 331.50 Mio. EUR eingefahren.
Die Vossloh-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,57 EUR je Vossloh-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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