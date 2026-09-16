Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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16.09.2026 16:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh gibt am Nachmittag nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Vossloh. Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 57,40 EUR.
Die Vossloh-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 57,40 EUR nach. Das Tagestief markierte die Vossloh-Aktie bei 56,95 EUR. Bei 58,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 4'532 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,30 EUR) erklomm das Papier am 24.09.2025. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 39,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 14.07.2026 Kursverluste bis auf 55,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,14 EUR. Vossloh veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,34 Prozent auf 395.60 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Vossloh am 22.10.2026 präsentieren. Am 28.10.2027 wird Vossloh schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vossloh einen Gewinn von 2,57 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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16.09.26
|Vossloh Aktie News: Vossloh gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
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16.09.26
|Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Mittwochmittag südwärts (finanzen.ch)
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16.09.26
|Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag höher (finanzen.ch)
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15.09.26
|EQS-News: Vossloh broadens its digital portfolio with RTI (EQS Group)
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15.09.26
|EQS-News: Vossloh ergänzt digitales Portfolio mit RTI (EQS Group)
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10.09.26
|SDAX aktuell: SDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.ch)
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09.09.26
|EQS-PVR: Vossloh Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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09.09.26
|EQS-PVR: Vossloh Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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|Deutsche Bank AG
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|Vossloh Hold
|Warburg Research
|23.07.26
|Vossloh Hold
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|Deutsche Bank AG
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|Warburg Research
|23.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
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|Warburg Research
|24.04.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
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