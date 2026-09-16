Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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16.09.2026 12:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Mittwochmittag südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 57,40 EUR ab.
Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 57,40 EUR. In der Spitze fiel die Vossloh-Aktie bis auf 56,95 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3'100 Vossloh-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 24.09.2025 auf bis zu 94,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 64,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vossloh-Aktie. Bei 55,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Vossloh-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,14 EUR belaufen. Vossloh liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vossloh ein EPS von 1,25 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 395.60 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 331.50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Vossloh rechnen Experten am 28.10.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Vossloh-Gewinn in Höhe von 2,57 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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