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15.10.2026 09:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Vossloh Aktie News: Vossloh am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Die Aktie von Vossloh gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vossloh-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 47,74 EUR abwärts.

Vossloh
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Um 09:28 Uhr ging es für die Vossloh-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 47,74 EUR. Im Tief verlor die Vossloh-Aktie bis auf 47,74 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,20 EUR. Der Tagesumsatz der Vossloh-Aktie belief sich zuletzt auf 4'148 Aktien.

Am 04.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vossloh-Aktie somit 44,81 Prozent niedriger. Am 14.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 47,04 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,16 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,15 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.07.2026 lud Vossloh zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vossloh ein EPS von 1,25 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 395.60 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 331.50 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Vossloh am 22.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Vossloh möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,45 EUR je Vossloh-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Vossloh Aktiengesellschaft
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