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15.10.2026 16:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Vossloh Aktie News: Vossloh am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 48,44 EUR.

Vossloh
45.41 CHF -0.07%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 48,44 EUR. Das Tagestief markierte die Vossloh-Aktie bei 47,74 EUR. Mit einem Wert von 48,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 24'375 Vossloh-Aktien.

Am 04.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 78,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vossloh-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2026 bei 47,04 EUR. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 2,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Vossloh-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,15 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,16 EUR belaufen. Am 23.07.2026 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,72 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vossloh 1,25 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 395.60 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 331.50 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Vossloh am 22.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2026 2,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Vossloh Aktiengesellschaft
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