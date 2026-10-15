Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Vossloh-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 48,32 EUR abwärts. Der Kurs der Vossloh-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 47,94 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1'217 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Am 04.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 86,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 78,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie. Am 14.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 47,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,15 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,16 EUR aus. Vossloh veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,72 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,25 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Vossloh im vergangenen Quartal 395.60 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vossloh 331.50 Mio. EUR umsetzen können.

Vossloh wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Vossloh möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,45 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Juli 2026: So schätzen Experten die Vossloh-Aktie ein

SDAX-Wert Vossloh-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Vossloh Aktionären eine Freude

Vossloh-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten