Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Dienstagvormittag seitwärts

Die Vossloh-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 56,55 EUR. Die Vossloh-Aktie legte bis auf 57,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die grössten Abgaben verzeichnete die Vossloh-Aktie bis auf 56,55 EUR. Bei 57,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Vossloh-Aktie belief sich zuletzt auf 51 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,30 EUR) erklomm das Papier am 24.09.2025. 66,76 Prozent Plus fehlen der Vossloh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 55,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Vossloh-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,14 EUR belaufen. Vossloh liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Vossloh hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,72 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,25 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 395.60 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 331.50 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Vossloh am 22.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 28.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vossloh einen Gewinn von 2,57 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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