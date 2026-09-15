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15.09.2026 12:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag mit Kursplus

Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 56,90 EUR.

Vossloh
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Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,4 Prozent auf 56,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vossloh-Aktie bei 57,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'727 Vossloh-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 93,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 65,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie. Am 14.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 56,00 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 1,58 Prozent sinken.

Vossloh-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,14 EUR belaufen. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Vossloh hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,72 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,25 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 395.60 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 331.50 Mio. EUR umgesetzt.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Vossloh veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.

In der Vossloh-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,57 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Vossloh Aktiengesellschaft
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