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14.10.2026 09:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Vossloh gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Vossloh-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 47,42 EUR.

Vossloh
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Die Vossloh-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 47,42 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Vossloh-Aktie bis auf 47,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,88 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3'236 Vossloh-Aktien.

Am 15.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 88,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 85,79 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2026 bei 47,10 EUR. Abschläge von 0,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Vossloh seine Aktionäre 2025 mit 1,15 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Vossloh am 23.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 395.60 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 19,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 22.10.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Vossloh rechnen Experten am 28.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2026 2,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Vossloh Aktiengesellschaft
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