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14.10.2026 12:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh macht am Mittag Boden gut

Vossloh Aktie News: Vossloh macht am Mittag Boden gut

Die Aktie von Vossloh gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Vossloh-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 48,92 EUR nach oben.

Vossloh
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Um 12:28 Uhr ging es für das Vossloh-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 48,92 EUR. Der Kurs der Vossloh-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 49,16 EUR zu. Bei 47,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21'037 Vossloh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 88,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 80,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 47,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,10 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,15 EUR je Wertpapier. Vossloh veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,72 EUR, nach 1,25 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent auf 395.60 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 331.50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Vossloh.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,45 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Vossloh Aktiengesellschaft
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