Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagnachmittag Verlust reich

Die Vossloh-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 56,90 EUR abwärts. Im Tief verlor die Vossloh-Aktie bis auf 56,35 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 16'030 Vossloh-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 94,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 65,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.07.2026 bei 55,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vossloh-Aktie 2,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Vossloh seine Aktionäre 2025 mit 1,15 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR je Aktie ausschütten. Am 23.07.2026 hat Vossloh in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,72 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Vossloh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 395.60 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Vossloh veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Vossloh ein EPS in Höhe von 2,57 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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