Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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14.09.2026 12:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag im Minus
Die Aktie von Vossloh gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vossloh-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 57,45 EUR ab.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 57,45 EUR. In der Spitze büsste die Vossloh-Aktie bis auf 57,20 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1'823 Vossloh-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 94,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 64,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.07.2026 bei 55,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 3,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 1,15 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,14 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 23.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 1,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Vossloh im vergangenen Quartal 395.60 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vossloh 331.50 Mio. EUR umsetzen können.
Vossloh wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Vossloh rechnen Experten am 28.10.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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